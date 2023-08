Der Mann hatte in der Straße Auf der Heide vermutlich mit einem Gasbrenner Unkraut abflämmen wollen, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hatte. Dabei sei ein nicht näher definiertes Behältnis, in dem sich Gas befand und das sich in unmittelbarer Nähe befand, explodiert.

Genaueres zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der Rettungsdienst war am Dienstagnachmittag zum Unfallort geeilt. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort konnten Mediziner seinen Zustand soweit stabilisieren, dass er am Mittwoch nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebte.