Gärtner aus Hilter-Wellendorf Jan Rahe und die Tomaten: Warum gerade Klinik-Köche auf seine Früchte schwören Von Monika Vollmer | 04.09.2023, 05:32 Uhr Jan Rahes' Weg zum erfolgreichen Tomatenanbauer war nicht vorgesehen, als er 2016 den elterlichen Betrieb übernahm. Mittlerweile verlangen 4500 Büsche und Sträucher mit mehr als 24 Sorten seine Aufmerksamkeit. Foto: Monika Vollmer

Der Blumen- und Zierpflanzengärtner Jan Rahe (41) baut in Wellendorf das an, was streng botanisch genommen zwar zum Obst gehört, zugleich als das liebste Gemüse der Deutschen gilt: Mittlerweile reißen sich selbst Osnabrücker Köche um seine Tomaten.