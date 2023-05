Marc Schewski, Eugen Görlitz, Klaus Rehkämper, Torsten Dimek und Tobias Avermann laden alle Bürger ein, sich am Stadtradeln zu beteiligen. Foto: Sabine Leclercq-Fröbel up-down up-down Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf, Hilter Fünf Südkreiskommunen beim Stadtradeln am 11. Juni 2023 Von Anke Schneider | 19.05.2023, 19:03 Uhr

Am 11. Juni 2023 treten Bürger aus Bad Laer, Bad Rothenfelde, Dissen, Glandorf und Hilter wieder in die Pedale. Beim Stadtradeln 2023 gehen sie in diesem Jahr erstmals am selben Tag ins Rennen.