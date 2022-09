Die Grünen in Hilter machen ernst und wollen, dass die Gemeinde bis 2035 klimaneutral wird. Das Foto entstand bei einer Demonstration in Berlin. Symbolfoto: dpa/ Paul Zinken up-down up-down Antrag der Grünen Hilter soll bis 2035 klimaneutral werden Von Frank Wiebrock | 16.09.2022, 08:13 Uhr

„Hilter klimaneutral machen“ – mit dieser Forderung waren die Grünen in den Kommunalwahlkampf 2021 gezogen. Jetzt folgen der Ankündigung Taten: „Die Gemeinde Hilter wird bis 2035 klimaneutral“ ist Kern und Zielvorgabe eines Antrags, den die SPD/Grüne/UWG-Gruppe in den Rat einbringen will.