Feuerwehrleute mussten das Haus komplett evakuieren. FOTO: Gerd Schade Schornstein brennt Feueralarm: Rettungskräfte evakuieren komplettes Wohnhaus in Hilter Von Michael Schwager | 28.03.2022, 16:18 Uhr

In einem Wohnhaus in Hilter-Wellendorf ist am Montag ein Schornstein in Brand geraten. Feuerwehrleute mussten das Haus komplett evakuieren.