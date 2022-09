Die Feuerwehr löscht derzeit einen Brand in Hilter Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down Feuer im Keller Feuerwehr bekämpft einen Brand in Hilter Von Anke Schneider | 27.09.2022, 12:14 Uhr

Am Vormittag gegen 11 Uhr kam es in Hilter zu einem Brand in einer Kellerwohnung an der Bielefelder Straße. Die Feuerwehr ist vor Ort.