Hilter: Ortsfeuerwehr Borgloh löscht Brand in Sporthalle Von Wibke Niemeyer | 26.02.2023, 12:34 Uhr

Zu einem Brand in der Sporthalle an der Schulstraße in Borgloh musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausrücken. Niemand wurde verletzt.