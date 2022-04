Im Fanfarenzug des Schützenvereins Hilter spielen auch Kinder und Jugendliche begeistert mit. FOTO: Archiv Fachausschuss gewährt 1200 Euro Hilter: Zuschuss für Pumpstation der Schützen Von Stefanie Adomeit | 26.08.2013, 08:30 Uhr

Für eine neue Schmutzwasserpumpstation erhält der Schützenverein Hilter 1210 Euro. Der Verein muss die Schmutzwasserentsorgung am Schützenhaus neu regeln. Dafür bietet sich ein Anschluss an die Druckleitung entlang der Osnabrücker Straße an. Dieser kostet 4840 Euro.