„Die Jugend des Alters ist die Zeit der Orientierung. Die Kinder sind aus dem Haus. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Was fange ich mit meinem Leben an. Wie will ich jetzt und in Zukunft leben.“ Die meisten Menschen im Landkreis Osnabrück, so auch in Hilter, möchten in ihren eigenen Häusern alt werden. Diese Häuser sind um die 130 Quadratmeter groß und stehen auf einem 700 Quadratmeter großen Grundstück. Dimensionen, die ebenso wie Treppen, schwere Rolläden, Schwellen und hohe Duschwannen zur Belastung werden können.

Dabei geht es denjenigen, die jetzt alt sind, besser als denen, die heute Ende 40 sind. „Bis zum Jahr 2030 werden wird doppelt so viele Senioren haben, weil dann die geburtenstarken Jahrgänge – Gipfelpunkt war 1965 – alt werden“, sagt Heuwinkel. Danach ebbe die Welle der Alten wieder ab.

Entgegen den Horrorszenarien vieler Politiker will Heuwinkel die Versorgungssituation der künftigen Senioren nicht dramatisieren . Echte Pflegebedürftigkeit werde die meisten von ihnen erst drei Jahre vor dem Tode treffen. Doch Krankheiten, körperliche Beeinträchtigungen und eine beginnende Hilfsbedürftigkeit treten früher ein.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, rät Heuwinkel, sich frühzeitig ein nachhaltiges Netzwerk der Hilfe in der Nachbarschaft und im Freundeskreis aufzubauen, damit Rentner sich im Alter gegenseitig helfen können. „Die Kinder leben meist woanders.“ Die Hilteraner sollten sich außerdem frühzeitig damit auseinandersetzen, Serviceangebote und professionelle Hilfe zu nutzen. „Dienste einzukaufen muss normal sein, deshalb muss man früh anfangen, sich damit vertraut zu machen“, sagt Heuwinkel.

Doch der Gesprächsbedarf fängt noch früher an: In der Familie. „Selbst Ehepaare scheuen sich, über das Alter zu sprechen.“ Alter sei ein Tabuthema. Doch je früher man sich damit auseinandersetze, desto besser könne man sein Alter gestalten.