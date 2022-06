Am Nachmittag fielen die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad. Das Wasser auf der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Hilter auf der A 33 gefror plötzlich zu Eis. Auf mehreren hundert Metern bildete sich eine spiegelglatte Eisschicht. Drei Fahrzeuge verunfallten. Ein PKW überschlug sich und blieb im Seitenraum liegen, ein weiterer rutschte zeitgleich auf der Gegenfahrbahn in den Seitenraum. In der Anschlussstelle Hilter rutschte ebenfalls ein PKW von der Straße in die Berme.