Deutschlandweiter Marktführer Wie die Eismanufaktur Gelato Classico aus Hilter in die Zukunft gehen will Von Nina Kallmeier | 26.09.2023, 14:30 Uhr Ansgar Maßmann hat Gelato Classico vor rund 15 Jahren mit gegründet. Mittlerweile ist Familie Maßmann alleiniger Gesellschafter und mit Sarah Maßmann (links) und ihrer Schwester Nadja ist auch die nächste Generation schon aktiv. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Im Gewerbegebiet in Hilter hat ein Unternehmen seinen Sitz, das zu den „Hidden Champions“ in Deutschland gehört. Dort produziert Gelato Classico seit rund 15 Jahren Eis – und ist im Bioeis-Segment Marktführer in Deutschland. An anderer Stelle würde sich das Unternehmen gerne erweitern.