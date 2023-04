Hinter dem gläsernen Eingangsportal liegt zwischen Altbau und Kita der neue Erweiterungsbau der Grundschule Wellendorf. Foto: Petra Pieper up-down up-down Demnächst sechs Klassenräume Eine Grundschule zieht um: Besuch in Hilter-Wellendorf Von Petra Pieper | 14.04.2023, 14:30 Uhr

Schon für eine Familie ist ein Umzug eine große Sache. Was muss es dann erst für eine Grundschule bedeuten? Wir haben uns in Wellendorf umgesehen, wo die Grundschüler in dieser Woche den Neubau bezogen haben.