An der Allendorfer Straße in Borgloh haben die Arbeiten für den Radweg begonnen. FOTO: Frank Wiebrock up-down up-down Allendorfer Straße ist Einbahnstraße Bürgerradweg: Im Dezember soll das erste Teilstück in Borgloh fertig sein Von Frank Wiebrock | 15.08.2022, 15:41 Uhr

Jetzt geht es richtig los: Nach dem symbolischen ersten Spatenstich Ende Juli haben am Montag die eigentlichen Arbeiten für den Bürgerradweg in Borgloh begonnen. Die Allendorfer Straße (L95) wird deshalb ab Ortsausgang Borgloh in Richtung Melle vorübergehend zur Einbahnstraße.