Erlös für Opfer der Ahr-Flut Borgloher Adventsmarkt: Das erwartet die Besucher am 1. Advent Von Johannes Kleigrewe | 21.11.2022, 13:42 Uhr

Am kommenden Sonntag, 27. November, ist es wieder so weit: Das erwartet die Besucher des traditionellen Weihnachts- und Adventsmarkts in Borgloh.