Verbindung Borgloh-Melle Bald geht es endlich los mit dem Radwegbau an der Allendorfer Straße Von Petra Ropers | 30.07.2022, 12:24 Uhr

Der symbolische Spatenstich für den ersten Bürgerradweg in Niedersachsen ist getan: Am 15. August beginnen an der Allendorfer Straße die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt. Die Fertigstellung ist für Dezember geplant. „Und dann feiern wir eine geile Party“, versprach Günter Komesker vom Verein Radweg Allendorfer Straße.