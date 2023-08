55. Osnabrücker Bergrennen 2023 Drei Schweizer beim Borgloher Bergrennen auf dem Siegertreppchen Von Jessica von den Benken | 06.08.2023, 17:28 Uhr Der Schweizer Marcel Steiner fuhr den Sieg mit einer Gesamtzeit von 1:44,681 Minuten ein - erster Lauf 52,073 Sekunden, zweiter Lauf 52,608 Sekunden. Foto: Henri Schwirtz up-down up-down

Rund 20.000 Zuschauer an zwei Tagen, unbeständiges Wetter, spritzige Autos und drei Schweizer auf den Siegertreppchen: So war das 55. Internationalen Osnabrücker ADAC-Bergrennen am Uphöfer Berg in Borgloh.