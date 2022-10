Bei der Polizei kamen Zweifel an den Aussagen des Fahrzeughalters auf. Der hatte laut Atemalkoholtest 1,8 Promille. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Wer saß am Steuer? Autounfall in Hilter: Insassen verschwunden, Halter betrunken Von Sandra Dorn | 09.10.2022, 13:37 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr hat eine Frau einen Autounfall in Hilter gemeldet - oder vielmehr einen herrenlosen Audi A3, der auf einem Acker an der Borgloher Straße stand. Am Unfallort traf die Polizei auf den Fahrzeughalter, doch der war betrunken.