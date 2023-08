Unfall am Dienstagabend Von Hecke gestoppt: Autofahrer in Hilter verliert beim Rückwärtsfahren die Kontrolle Von Micha Lemme | 29.08.2023, 19:50 Uhr | Update vor 24 Min. Unfall in Hilter: Polizei und Rettungsdienst eilten zum Unfallort. Foto: NWM-TV up-down up-down

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in einer Siedlung in Hilter mit seinem Wagen rückwärts in eine Hecke gefahren.