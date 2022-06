An zwei der Fahrzeuge entstand ein erheblicher Sachschaden. FOTO: NWM-TV up-down up-down Drei Autos beteiligt Auffahrunfall in Hilter: Zwei Personen leicht verletzt Von Arlena Janning | 25.06.2022, 15:57 Uhr

Auf der Münsterstraße in Hilter waren am Samstag drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.