Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag gegen 18 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Hilter. Demnach wollte ein 36-jähriger Mann aus Den Haag mit seinem Renault Master nach links auf die A33 abbiegen, missachtete dabei jedoch, dass die Ampel für ihn auf Rot stand. Sein Wagen stieß deshalb mit einem entgegenkommenden Opel Zafira, der bei Grün in Richtung Wellendorf fuhr, zusammen.

Bei der Kollision wurde der 66-jährige Fahrer des Opels schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Leicht verletzt wurden die übrigen Insassen des Autos: eine 39-jährige Frau und zwei Jungen im Alter von fünf und zehn Jahren. Alle Verletzten stammen demnach aus Dissen. Die zerstörten Autos mussten abgeschleppt werden.