In einem großen Bogen fließt der Aubach künftig durch die Wiese: Die Einzelheiten erläutert Bürgermeister Marc Schewski. Foto: Petra Ropers Der Bach wird zum Lebensraum Renaturierung: Aubach in Hilter soll aus seinem schnurgeradem Bett befreit werden Von Petra Ropers | 28.04.2023, 08:28 Uhr

Schnurgerade geführte Bäche, die kaum Lebensraum bieten: Auch in der Region zeigt sich dieses Bild noch immer an zu vielen Oberflächengewässern. Am Zusammenfluss von Bruchbach und Aubach zwischen den Hilteraner Ortsteilen Eppen- und Allendorf allerdings soll es künftig anders aussehen.