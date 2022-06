Der alte Name ist Geschichte: Die Produktionsstätte für Tiefkühlgerichte in Hilter heißt nun „Uniqfood“. FOTO: Jörn Martens Keine Verbindung mehr nach Rheine Nach Eigentümerwechsel: Apetito aus Hilter heißt jetzt Uniqfood Von Meike Baars | 14.06.2022, 11:41 Uhr | Update vor 21 Min.

Im vergangenen Sommer ist das Apetito-Werk in Hilter an einen Investor verkauft worden, nun hat die Unternehmensleitung es umgetauft. Am Kerngeschäft soll sich nichts ändern, aber vom neuen Namen erhofft man sich mehr Strahlkraft.