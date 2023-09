Alles im Zeitplan: Beim Aufbau der Almhütte am Herbst-Standort im Gewerbegebiet Ebbendorf in Hilter hat Andre Krüger (Foto) ein sechsköpfiges Team im Einsatz. Am Samstag, 9. September, ist Eröffnung.

Foto: Wolfgang Elbers