Mit bis zu 250 Sachen floh ein Kölner vor der Polizei, die er zuvor durch einen Crash in eine Unfallstelle in Gefahr gebracht hatte.

Mann stolz auf sich und sein Auto Ohne Lappen und unter Drogen mit Tempo 250 auf der Autobahn 33

Von Heiko Kluge | 02.08.2022, 12:44 Uhr

Er machte so ziemlich alles falsch, was man beim Autofahren überhaupt falsch machen kann. Weil er nachts mit seinem Wagen auf der Autobahn 33 in Hilter in eine Unfall-Absperrung der Polizei raste und anschließend mit Vollgas floh, stand ein 39-Jähriger vor Gericht. Und das ist noch nicht alles.