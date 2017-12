Neues Konzept vorgelegt Friedhöfe in Hilter und Borgloh sollen saniert werden

Hilter. Die Friedhöfe in Borgloh und Hilter sollen saniert werden. Die Gemeinde hat bereits einen Landschaftsarchitekten engagiert, der nun eine Bestandsaufnahme der beiden Anlagen gemacht hat. Er hat ein grundlegendes Konzept erarbeitet und dies den Ausschussmitgliedern vorgestellt.

Bereits in der Vergangenheit hat die Gemeinde einige Arbeiten an den Friedhöfen vornehmen müssen. So wurden beispielsweise abgesackte Wege erneuert. Laut des neuen Konzepts von Landschaftsarchitekt Uwe Gernemann aus Ebbendorf soll aber mehr geschehen: Es sieht vor, die Friedhöfe insgesamt geordneter und optisch ansprechender zu gestalten. Das bedeutet, dass beispielsweise Abgrenzungen der Gräber und Eingangsbereiche vereinheitlicht werden.

Friedhof Hilter

Auf dem Friedhof in Hilter sieht das Konzept vor, die Zufahrt zur Kapelle zu vergrößern und deutlich von der Straße zu trennen. Den zentralen Sitzplatz am Brunnen will der Architekten umgestalten. Konkret heißt das, es sollen mehr Bänke an der Stelle des Friedhofs stehen, Hecken und Bäume sollen den Bereich räumlich einfassen, so dass er geschützter ist.

Auch die zum Teil holprigen Asphaltwege müssen laut Architekt neu gemacht werden, insgesamt sollen die Gänge einheitlicher aussehen. Denn bisher gibt es auch Grabstellen, die nur über eine Rasenfläche zu erreichen sind. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ist es schwer diese Gräber überhaupt zu erreichen. Daher sollen auch neue Wege angelegt werden.

Friedhof in Borgloh

Auf dem Friedhof in Borgloh sieht das Konzept vor, den Müllplatz zu verlagern. Auch dort empfiehlt der Architekt einen einheitlichen Eingangsbereich anzulegen. Die Pflasterung der Gehwege sackt zum Teil ab, einige Wege und Treppenstufen sollen erneuert werden. Zur benachbarten Schule ist eine Abgrenzung durch eine Baumreihe vorgesehen.

Kosten der Sanierung

Laut dem Architekten liegen die Gesamtkosten für den Friedhof in Hilter bei rund 223000 Euro, die Kosten für die Sanierung des Friedhofs in Borgloh bei 155000 Euro. Laut Verwaltung ist das Konzept auf mehrere Jahre angelegt. Zum einen sei die Finanzierung zu sichern, zum anderen müsse man auf eine mögliche Änderung der Bestattungskultur, wie etwa Gemeinschaftsgräber oder ein Friedwald, reagieren können. Darüber hinaus verhindere allein die Einhaltung von Liegefristen sofortige massive strukturelle Änderungen, so Hilters Bürgermeister Marc Schewski. Die Ratsmitglieder beraten derzeit in den Fraktionen über das Konzept.