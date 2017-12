Bücher sind ihre Leidenschaft Barbara Holz hört als Leiterin der Bücherei in Hilter auf

Hilter. Jetzt ist Schluss. Am Donnerstagabend hat Barbara Holz zum letzten Mal die kleine Bücherei in Hilter an der Süderbergschule abgeschlossen. Es war ihr letzter Tag, denn sie hört auf.

Holz war 23 Jahre lang für die Bücherei zuständig. „Ja, es wird mir etwas fehlen. Es hat mir hier immer sehr viel Spaß gemacht“, erzählt sie. Aber sie sei jetzt bald 70 und wolle mehr Zeit mit ihrem Mann, den Kindern und Enkeln verbringen. Holz hat Weihnachtspost von ihren Lesern bekommen, es sind dieses Mal auch liebe Abschiedsgrüße dabei. Sie liegt vielen Hilteranern am Herzen, im Ort kennen sie viele. „Hier kann jeder vorbeikommen, egal ob Kitakind oder 90 Jahre alt. Das Soziale ist hier auch sehr wichtig“, sagt sie. Für manche Leser steht ein Besuch bei Barbara Holz in der Bücherei fest im Terminkalender. Sie kennt die Vorlieben der Leute, hat Buchempfehlungen parat und ein offenes Ohr für alles.

Zufällig davon erfahren

Seit 41-Jahren lebt die gebürtige Osnabrückerin in Hilter. An den Job kam sie damals eher zufällig. Ihr Mann arbeitete in Hilter und erzählte ihr, dass die Stelle in der Bücherei frei sei. Das weckte Interesse. Sie stellte sich vor und wurde eingestellt. Zur einen Hälfte gehört die Bücherei der evangelischen Kirche, zur anderen Hälfte der Gemeinde. Holz war die ganzen Jahre ehrenamtlich in der Bücherei tätig – und zwar allein. Einen Vertreter gab es für sie nicht. Immer dienstagvormittags und donnerstagnachmittags war sie da – auch, wenn jemand Geburtstag hatte, das musste warten.

Leidenschaft aus Papier

Für Barbara Holz sind Bücher ihre Leidenschaft. „Ich bin Skandinavienfan und mag die Krimis, aber auch historische Romane“, erzählt sie. Früher habe sie ihre Leidenschaft eher dem Sport gewidmet und ihre Zeit im Schwimmbad verbracht. „Da hatte ich keine Zeit zum Lesen“, sagt sie. Sie kennt nicht jedes Buch in ihrem Sortiment. „Aber ich lese viele Bücher quer.“ Zuhause hat sie Buchlisten erstellt und sich über Neuerscheinungen informiert. So war die Gemeindebücherei fast immer auf dem neuesten Stand.

Lindgren - die Zeiten sind vorbei

Die Lindgrenbücher seien nicht mehr so beliebt bei den Kindern. „Die Zeiten sind einfach vorbei.“ Petersson und sein Kater Findus, die Kuh Lieselotte und Bücher von Axel Scheffler, bekannt durch den Grüffelo, und auch die Wimmelbücher seien bei Kindern beliebt. In einem großen Glas in ihrem Schreibtisch versteckt Holz Bonbons. Da durften die Kinder zugreifen - aber immer erst nachmittags, sagt Holz.

„Horror und Groschenromane gibt es bei mir nicht“, sagt Holz. Da lege sie wert drauf, das sei aber auch nicht gefragt bei ihren Lesern.

Einarbeitung in 2018

Im neuen Jahr wird sie sich noch ab und an sehen lassen, denn sie wird ihre Vertretung einarbeiten. Danach ist dann endgültig Schluss. „Da bin ich konsequent, wenn ich was mache, dann richtig“, sagt Barbara Holz.