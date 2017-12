Winterpause Bauarbeiten an K333 und K347 in Hilter enden

Bauarbeiten an K333 und K347 in Hilter enden MEC öffnen

Im Zeitplan: Die Arbeiten an der Iburger Straße in Hilter-Wellendorf werden voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen. Foto: Landkreis Osnabrück/Philipp Remke

Hilter. Bauende und Baustopp an zwei Kreisstraßen in Hilter: Während die Bauarbeiten an der Iburger Straße (K333) in Wellendorf voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen sind, ruhen sie an der K347 während des Winters. Das teilt der Landkreis Osnabrück mit.