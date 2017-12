Kindermusical zur Weihnachtsfeier Den Wellendorfer Grundschülern wachsen Engelsflügel

Sie bringen die Engel zum Singen: Die Lehrerinnen Elke Holzmann (links) und Anja Grba (links) proben mit den Grundschülern zum letzten Mal vor der großen Aufführung. Foto: Jörn Martens

Hilter. An der Grundschule in Wellendorf laufen die Vorbereitungen für den Höhepunkt des Schuljahres: Bei der Weihnachtsfeier am Freitagabend wird das Kindermusical „Wenn Engel singen“ aufgeführt.