Freudige Einstimmung Opus Arte Opera zwischen Augenzwinkern und Andacht

Hilter. Was geschieht, wenn sich ein renommierter Opernchor die Notenblätter moderner Weihnachts-Popsongs in die Hände nimmt? Die bemerkenswerte Antwort erhielten Musikfreunde in der Johannes-der-Täufer-Kirche. Denn die Opus Arte Opera überraschte am ersten Adventssonntag mit einem unkonventionellen Programm.

Nach seiner klangvollen Premiere auf niedersächsischer Seite im vergangenen Jahr lockte der Opernchor aus dem westfälischen Halle erneut Musikfreunde aus weitem Umkreis nach Hilter. In der mit farbigen Lichteffekten und silbernen Kerzenleuchtern stilvoll ausgestalteten Kirche bot das Ensemble um den Countertenor und musikalischen Leiter Reiner Beinghaus eine vorwiegend heitere Einstimmung auf das nahende Fest dar.

Musikalische Ironie und Andacht

Und dafür scheute die Opera auch nicht vor vielgehörten „Weihnachtshits“ zurück, die sie mit sichtlichem Vergnügen und einer gehörigen Portion musikalischer Ironie in Szene setzten. Da ließen die Männerstimmen in einem einleitenden Solopart schmachtend Bing Crosbys „Silver Bells“ erklingen, trabte „Rudolph, the rednosed reindeer“ kess im Klanggewand der Frauenstimmen durch die Kirche. Einem Parforceritt durch die Weihnachtswelt glich das einleitende „Medley joy“, das in wechselnder Dynamik fast alle Weihnachtswunschhits in sich vereinte.

Doch die Opus Arte Opera kann – natürlich – auch anders. Eigens für das Konzert in Hilter nahm das Ensemble mit dem Engelsterzett „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ ein Werk von Felix Mendelssohn-Bartholdy in sein Repertoire auf. Der in der Pause vollzogene Wechsel zu festlichen Roben schuf auch optisch den angemessenen Rahmen für die erhabenen, empfindsam in Szene gesetzten Harmonien. In eine andächtig dargebotene Kostbarkeit verwandelte das Ensemble das traditionelle englische Weihnachtslied „The first Noel“.

Außergewöhnliche Stimme

Immer wieder traten Solisten aus den Reihen der Opus Arte Opera hervor, um das Programm des Konzertes zu bereichern. Da führte im gefühlvollen Duett „Mariae Wiegenlied“ mit zarter Innigkeit an die Krippe, entfaltete sich mit nachdenklichem Ernst im Sopran-Solo die „Grown up christmas list“. Und auch auf die außergewöhnliche Stimme von Countertenor Reiner Beinghaus brauchten die Musikfreunde nicht zu verzichten: Berührend schwebte sein „Ave Maria“ nach Bach-Gounod in reiner, schlichter Andacht durch die Kirche.

Zwischen empfindsamer Zartheit und warmer, ausdrucksstarker Klangkraft bis in die höchsten Stimmlagen verzauberte er mit „O holy night“. Den chorischen Höhepunkt hob sich die Opus Arte Opera unterdessen bis zum Schluss auf. Denn mit Felix Mendelssohn-Bartholdy fand auch Johann Sebastian Bach für das Weihnachtskonzert in Hilter Eingang in ihr Repertoire.

Seine berühmten Choräle „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ und „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ rundeten ein Konzert ab, das nuancenreich das ganze Spektrum musikalischer Vorfreude auf das Fest hörbar machte. Der anhaltende Beifall ihres Publikums war dem außergewöhnlichen Ensemble danach sicher.