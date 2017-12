Gemeinderat St. Pankratius lädt ein Besucher singen in Hilter den Nikolaus herbei

Besucher singen in Hilter den Nikolaus herbei MEC öffnen

Zum 44. Mal lud der Gemeinderat im Rahmen eines Weihnachtsmarktes in den Hof der Kirche St. Pankratius in Borgloh ein. Foto: Michael Pohl

Hilter. Zum 44. Mal lud am ersten Adventswochenende der Pfarrgemeinderat zum traditionellen Weihnachtsmarkt in den Hof der Kirche St. Pankratius ein. Zusammen mit Vereinen und Verbänden boten die Organisatoren auch in diesem Jahr ein buntes Programm.