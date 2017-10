Wenn „Moritz“ Geld braucht ... Enkeltrick: Betrüger erbeuten in Bad Iburg Bargeld

Bad Iburg. Die Polizei warnt vor dem Enkeltrick: In Bad Iburg wurde am Donnerstag ein über 80-jähriger Mann um mehrere Tausend Euro betrogen.

Der Trick ist ebenso alt wie variantenreich und zielt immer auf die Hilfsbereitschaft ältern Menschen ihren Verwandten gegenüber. Und mit der Scham, vielleicht nicht alle Enkel zu kennen oder zu erkennen. Angesichts der Warnungen der Polizei und des wachsenden Misstrauens haben die Betrüger aber tricktechnisch nachgebessert.

In Bad Iburg war es der angebliche Enkel „Moritz“, der das Opfer mittags anrief, weil er dringend Geld für den Kauf eines Autos in Münster brauche.

Der Großvater ließ sich überzeugen und besorgte die Summe bei seiner Bank und fuhr wieder nach Hause. Dort wurde er von einem (nicht existenten) Autohaus angerufen und es wurde ihm eine Mitarbeiterin – Frau Schwarzen – genannt, die das Geld in Bad Iburg abholen würde. Um auch die letzten Zweifel zu zerstreuen, rief dann noch ein „Markus Neustädter vom 7. Polizeirevier in Osnabrück“ an und erklärte, dass die Bankangestellte ihn angerufen habe, es sei mit der Abhebung alles korrekt und der Mann müsse keine Bedenken haben.

Gegen 16.30 Uhr klingelte eine Frau an der Haustür, der der Senior das Bargeld übergab. Sie war circa 40 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und kräftig-dick. Die Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Mantel. Hinweise zu der Abholerin und/oder einem Fahrzeug bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541/327-2115 oder in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Zwei ähnliche Versuche in Osnabrück schlugen dagegen fehl, weil in einem Fall die Seniorin ihren angeblichen Enkel nach dem Namen der Mutter fragte und im anderen Fall der 94-jährige Großvater ein klärendes Gespräch mit einem Angehörigen führte.

Die Polizei empfiehlt erhöhtes Misstrauen, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Fordere der Gesprächspartner dann auch noch Geld, sollte das Gespräch sofort beendet werden.

Auf jeden Fall sollten Senioren sich vergewissern, dass der Anrufer wirklich ein Verwandter ist, zum Beispiel, in dem die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer angerufen wird. Und auch, wenn die angeblichen Enkel genau das nicht wollen: Eine Rücksprache mit anderen Verwandten entlarvt den Trick meist.

Trotzdem sollten niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnisse am Telefon preisgeben oder Geld an unbekannte Personen übergeben werden.

Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte sich über die 110 an die Polizei. Wer Opfer eines Enkeltricks geworden ist, sollte sich ebenfalls an die Polizei wenden Anzeige erstatten.