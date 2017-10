Kreis investiert 760000 Euro an der K347 Radweg in Hilter wird ausgebaut

Hilter. Seit Mittwoch wird der Radweg an der Bielefelder Straße in Hilter (K 347) ausgebaut. Zunächst betroffen ist der Abschnitt südlich des Ortseingangs Hilter bis zum Bahnübergang „Haller Willem.“

Der vorhandene Gehweg wird auf einer Länge von knapp 800 Metern als ein von der Fahrbahn abgesetzter Radweg hergestellt.

Die beiden vorhandenen Bushaltestellen werden in diesem Zusammenhang barrierefrei ausgebaut. Für die notwendigen Vorarbeiten wird der Verkehr zunächst bis Ende des Jahres mittels Ampelregelung in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Radfahrer und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. I

m Frühjahr sollen die Asphaltierungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden. Anlieger werden Ihre Grundstücke jederzeit erreichen können.

Die Arbeiten haben ein Gesamtvolumen von 760000 Euro.