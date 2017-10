Keine undefinierten Ängste schüren In Hilter sprach Eva Moldenhauer über sexuellen Missbrauch

Hilter. Wie schütze ich mein Kind vor sexuellen Übergriffen? Zum Thema sprach in Hilter Eva Moldenhauer.

Eva Moldenhauer arbeit als Intensivkrankenschwester und als Therapeutin. Und hat viel Erfahrung gesammelt in der Betreuung von Opfern von sexuellen Übergriffen. In Hilter referierte sie jetzt zur Frage „Wie schütze ich mein Kind vor sexuellen Übergriffen?“

Bei ihrer Arbeit stellt Moldenhauer immer wieder fest, wie schwer und wie unterschiedlich die Opfer unter der traumatisierenden Missbrauchs-Erfahrung leiden. Umso wichtiger ist es ihr, mit ihren aufklärenden Vorträgen Eltern und Menschen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, zu sensibilisieren, damit die Zeichen richtig gedeutet werden.

Tatsächlich, so Moldenhauer, gäben Kinder, die Opfer von sexuellen Übergriffen werden, im Schnitt mindestens sieben Mal deutlich Hinweise darauf, dass ihnen etwas passiert sei. Hier heiße es dann, zuzuhören und nachzufragen. Wichtig sei, dass Eltern ihren Kindern von Anfang an das Gefühl vermittelten, dass sie mit jedem Problem zu ihnen kommen könnten, dass sie sich nicht schämen müssten, über die verstörende Erfahrung zu sprechen. Und dass es kein Thema gebe, über das man mit seinen Eltern nicht sprechen könne.

Die Statistiken, die Eva Moldenhauer zitierte, verschlugen auch den Eltern in der DRK Kita den Atem. Rund 14800 Fälle von sexuellen Übergriffen an Kindern und Jugendlichen werden pro Jahr in Deutschland rechtlich verfolgt. Experten gehen aber von einer Dunkelziffer von 1 zu 20 aus.

Selten der böse Fremde

Und es sei eben meist nicht der „böse fremde Mann“: Das für viele Unvorstellbare dabei sei, dass die meisten Täter aus dem familiären Bereich stammten oder aus dem engen Freundeskreis der Familie kämen. In rund 90 Prozent der Fälle handele es sich um Männer, sprich um Väter, neue Lebensgefährten, Brüder oder Betreuer.

Aber auch 10 Prozent der Taten werden von Müttern und vertrauten Frauen aus dem engen Umfeld der Kinder begangen. Gerade deswegen falle es den Kindern und Jugendlichen oft besonders schwer, mit anderen direkt darüber zu reden, so Moldenhauer. Denn sie befürchten, ihre Familie damit zu gefährden.

Moldenhauer betonte, dass man den Kindern das Gefühl geben müsse, dass sie niemals eine Mitschuld tragen an dem, was ihnen angetan wird. !Übergriffe können schon ein anzüglicher Blick sein, der pornografische Bildschirmschoner auf dem Computer des Ausbilders oder eine Berührung, die scheinbar zufällig geschehen ist“, so Moldenhauer. Aber auchWorte und Gesten könnten Kinder und Jugendliche ebenso verletzten wie tatsächliche sexuelle Handlungen.

Ein besonderes Problem durch die neuen Medien wie Internet und Smartphone seien pornografischen Bilder und Filme, die entweder herruntergeladen oder auch selbst gedreht würden. Hier gelte es den Kindern klar zu machen, dass man nicht uncool sei, wenn man sich dem Gruppendruck entzieht.

Stattdessen sollte man sich an die Eltern und Lehrer wenden, wenn man sich davon belästigt fühlt. Moldenhauer riet den Eltern, dass sie offen sein müssten für ihre Kinder, damit die sich trauen, ohne Tabus über das Erlebte zu sprechen.

Spuren dokumentieren

Hilfe gebe es auch beispielsweise beim Kinderschutzbund oder bei den Notfalltelefonnummern, bei denen man auch anonym beraten werde. Auch der Weg zum Arzt sollte bei einem Verdacht umgehend gewählt werden, um eventuelle Spuren zu dokumentieren. Und Eltern dürften die Ängste ihrer Kinder nicht ignorieren, wenn sie beispielsweise nach dem Sport nicht vor Ort duschen, oder nicht mit ins Ferienlager fahren wollen. Oft hätten Kinder und Jugendliche ein sehr sensibles Gespür dafür, in welcher Situation sie sich nicht sicher und wohl fühlen.

„Vertrauen zeigen, nicht undefinierte Ängste schüren, offen und aufmerksam sein, das sind die Mittel, mit denen man sein Kinder vor Übergriffen schützen kann“, betonte Moldenhauer.

Mit der Veranstaltungsreihe will die DRK Kindertagesstätte in Hilter Eltern unterstützen und informieren. Am 18. Oktober wird es um den Umgang mit Medien in Kinderhand gehen, am 18. November gibt es einen Kurs zum Thema „Erste Hilfe am Kind.“