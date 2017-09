Ausbau noch in diesem Jahr Schnelleres Internet für Bürger und Firmen in Hilter

Hilter. In der Gemeinde Hilter soll das Internet schneller werden. Der Landkreis investiert gemeinsam mit den Städten und Gemeinden insgesamt 39 Millionen Euro in den kommenden eineinhalb Jahren in den Breitbandausbau, davon zahlt der Bund 15 Millionen Euro.

Die Gemeinde liegt sehr naturnah und vergleichsweise zersiedelt, das macht den Ausbau für schnelles Internet zum Teil schwierig. „Ziel ist es, Glasfaser möglichst nah an den Bürger und Unternehmen zu bringen“, betonte Stefan Muhle vom Landkreis in der Gemeinderatssitzung in Hilter. Zunächst gehe es darum, in den Gebieten, die weniger als 30 Mbit/s zur Verfügung haben, den Ausbau voranzutreiben. „Wir dürfen uns nur dort engagieren, wo keine 30 Mbit/s verfügbar sind“, so Muhle. Weiteres Engagement in Gebieten, die diese Bandbreite bereits erreichen, sei auch nicht erlaubt. In den kommenden anderthalb Jahren sollen mehr als 400 Kilometer neue Glasfasertrassen errichtet und rund 8000 Haushalte mit einer Bandbreite von 50 MBit/s versorgt werden. Niedersachsen investiert 120 Millionen Euro für den Breitbandausbau in ländlichen Regionen.

Verlegung in den Gebieten

Zunächst wird vor allem bis zu den Kabelverzweigern Glasfaser verlegt. Alle unterversorgten Gewerbegebiete sollen laut Landkreis ausgebaut werden. So bekommt das Gewerbegebiet Ebbendorf einen Glasfaserdirektanschluss. Die Standorte der Kabelverzweiger an der Münsterstraße 9, Amtsweg 43 und Maschgang 1 in Hilter werden ausgebaut, im Ortsteil Wellendorf der Verzweiger an der Iburgerstraße 42, in Ebbendorf sind es die Standorte Zur Wolfsquelle und Ebbendorfer Straße und in Allendorf der Standort Allendorfer Straße 8. Zudem gibt es einen Ausbau zwischen Remsede und Hilter. Dort soll es Glasfaserdirektanschlüsse für Gewerbe- und Privatkunden geben.

Ausbau noch in diesem Jahr

Der Ausbau soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Fertigstellung ist nach Angaben des Landkreises für Ende 2018 geplant. Nach wie vor gibt es dann aber noch unterversorgte Gebiete in Hilter, dazu gehört der Bereich Eppendorf. Hier wird es in der ersten Förderperiode keinen Ausbau geben. Der Landkreis stellt aber einen zweiten Antrag für weitere Förderungen. „Mittelfristig sollen nahezu alle Haushalte über eine Kabellösung schnelles Internet bekommen. Bund und Land müssen ab 2019 weitere Fördermittel bereitstellen“, so Muhle.