Prächtige Stimmung Borgloher Volksschüler feiern 60-jährige Schulentlassung

Hilter. Nach 60 Jahren hat eine Gruppe Ehemaliger ihrer alten Schule in Borgloh noch einmal einen Besuch abgestattet. Die 21 Teilnehmer des Klassentreffens ließen beim gemeinsamen Essen und einer Planwagenfahrt Erlebnisse aus ihrer früheren Volksschulzeit Revue passieren.

Als die mittlerweile in die Jahre gekommenen Ex-Schüler im Innenhof der heutigen Grundschule zum Foto Aufstellung nahmen, gingen einige Blicke in Richtung des rückwärtigen Traktes. „Dort waren die evangelischen Schüler untergebracht. Mit denen haben wir nie Kontakt gehabt und wenn, dann auf weniger angenehme Art“, sagte Laurenz Schürmeyer. Viel mehr will er nicht verraten, aber so viel doch, dass es dann durchaus mal dazu führte, dass sich katholische Schüler in die nahe Kirche flüchten mussten.

Kartenspielen im Unterricht

Doch Chorknaben sind die katholischen Volksschüler auch nicht gewesen. „Das letzte Schuljahr hat uns nicht viel gebracht. Oft haben wir Jungs hinten in der Klasse Karten gespielt“, grinste einer aus der Runde der gut aufgelegten Teilnehmer. Schürmeyer und Manfred Meinert haben das Treffen zum Jubiläum der Schulentlassung vor 60 Jahren organisiert.

Von den damals 45 Jungen und Mädchen haben 21 Männer und Frauen den Weg zu ihrer alten Schule angetreten. Nach der Entlassung hatten sie Handwerksberufe und kaufmännische Ausbildungen eingeschlagen, manche haben sich weitergebildet oder sind in den landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie eingetreten. Einige leben noch in Borgloh, die meisten in der Region, nur einer ist aus Papenburg zum Treffen gekommen.

Rektor Diersmann

Nach dem Fototermin nahmen sie im Gasthaus Ostendarp Platz. Dort stand ein Spargelessen an, doch bis serviert wurde, kursierten noch allerlei Anekdoten. So zum Beispiel eine über ihren alten Lehrer Diersmann, der zum Zeitpunkt ihrer Entlassung in Pension gegangen war. Er war Hauptlehrer und Rektor der kleinen Landschule. „Manchmal brachte der sein Enkelkind mit und das saß dann während des Unterrichts auf seinem Schoß“, amüsierten sich alle. Und wenn er zu beschäftigt war, hatte eine der Schülerinnen, wenn sie eine saubere Handschrift besaß, für ihn die Noten ins Klassenbuch eintragen müssen.

So ging es auch während der Planwagenfahrt zur Hasebifurkation weiter. Viele Geschichten wurden erzählt und die Gesellschaft war in prächtiger Stimmung. Auch später beim Kaffeetrinken bei Ostendarp hielt die gute Laune an, und es wurde verabredet, in fünf Jahren neuerlich ein Klassentreffen zu veranstalten.