Von Fahrbahn abgekommen Motorradfahrer bei Unfall in Hilter verletzt

Osnabrück. Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstag gegen 16.40 Uhr im Hilteraner Ortsteil Uphöfen ein Motorradfahrer verunglückt.

An dem Unfall, der sich im Hilteraner Ortsteil Uphöfen auf der Holter Straße ereignete, waren außer dem Motorradfahrer keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Kradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Mann wurde nach Melle in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei.