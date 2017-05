Demo am Pfingstmontag Anwohner der Holter Straße gehen gegen Raser auf die Straße

Hilter/Bissendorf. Die Anwohner der Holter Straßen haben den Lärm, die Raser und die Unfälle satt. Jetzt gehen sie gegen die Störenfriede auf die Straße. Am Pfingstmontag soll die Demo stattfinden.

Die Anwohner der Holter Straße freuen sich über nass-kaltes Frühlingswetter. Denn kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen heraus, ist es mit der Ruhe an der Strecke vorbei. Die Motorradraser holen ihre Maschinen heraus und brettern die Straße entlang. An die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer halten sich nach Angaben der Anwohner die wenigsten. Die Holter Straße verwandelt sich in eine Rennstrecke. „Die Fahrer liefern sich hier zum Teil untereinander Rennen“, sagt Anwohnerin Annette Kühne.

Demo an Pfingsmontag

Nun reicht es den Bewohnern der Holter Straße. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, wollen die Borgloher und Holter nun auf die Straße gehen und demonstrieren. Geplant ist die Veranstaltung am Pfingstmontag, 5. Juni. Start ist 15 Uhr in Borgloh an der Bushaltestelle bei der Schule. In Holte laufen die Teilnehmer gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle Dorf los, an der Holter Kirche. Beide Gruppen gehen in einem Marsch aufeinander zu und man trifft sich in der Mitte auf der Holter Straße auf der Höhe der Hausnummer 7. „Wir haben bereits Plakate aus Pappe vorbereitet. Wir hoffen auf viele Teilnehmer“, sagt Annette Kühne. Die Veranstaltung ist für 200 Teilnehmer angemeldet, auch Flyer wurden schon verteilt. Kühne hat die Organisation und Verantwortung in Borgloh in die Hand genommen. Auf Bissendorfer Seite ist Holtes Ortsvorsteher Gustav Niehaus verantwortlich. Er wohnt ganz in der Nähe der Holter Straße. „Ich habe nichts gegen Motorradfahrer. Doch etwa 20 Prozent halten sich hier nicht an die Regeln. Irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen. Das läuft ja auch schon lange so“, sagt Niehaus. Der Landkreis hat bereits sein Okay für die Demo gegeben. Details zur Sicherung der Strecke werden derzeit geplant.

Rüttelstreifen bringen nichts

Seit vergangenem September gibt es an vier Stellen auf der Strecke Rüttelstreifen. Kühnes Ehemann ist selbst Motorradfahrer: „Die Rüttelstreifen sind auf dem Motorrad kaum zu spüren.“ Erst am Donnerstag, 25. Mai, hatte es wieder einen Unfall mit einem Motorradfahrer auf der Strecke gegeben – in einer Linkskurve war der Motorradfahrer nach Polizeiangaben von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Immerhin: Lebensgefahr bestand bei dem Verunglückten nicht. Das kennen die Borgloher aber auch anders: Einige haben schon bei Schwerverletzen Erste Hilfe geleistet, das Geräusch des Rettungshubschraubers ist längst bekannt. Die Holter Straße ist mittlerweile berühmt berüchtigt.

Tote auf der Strecke

Als Unfallschwerpunkt ist sie den Behörden bekannt: 2011 gab es nach Angaben der Polizei bisher einen tödlichen Unfall auf der Strecke. 2016 gab es 19 Unfälle, fünf Personen wurden schwer und sechs leicht verletzt. In diesem Jahr gab es bisher vier Unfälle. Nach Angaben des Landkreises besteht ein Einvernehmen unter den Mitgliedern der Unfallkommission (Polizei, Straßenbaulastträger, Verkehrsbehörde), „die Auswirkungen der Maßnahme auf die Unfallentwicklung mindestens über eine Motorradsaison zu beobachten und anschließend – also etwa im Herbst 2017 – über mögliche weitere Schritte zu entscheiden“, so ein Sprecher des Landkreises. Inwieweit noch polizeiliche Kontrollen erfolgen, die zur Überwachung des Motorradverkehrs besser geeignet sind, ist dem Landkreis derzeit nicht bekannt.