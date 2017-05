Aktion der Bürgerinitiativen Sternwanderung gegen 380-kV-Freileitung nach Borgloh

Hilter. Die „Keine 380-kV-Freileitung am Teuto“ Bürgerinitiative in Wellingholzhausen lädt zu einer Sternwanderung nach Borgloh ein, um eine Vollerdverkabelung für die im Osnabrücker Land geplante 380-kV-Höchstspannungsleitung zu fordern.

Die rund neuen ‚Kilometer lange Wanderung startet am Sonntag, 11. Juni, um 12.30 Uhr am Schützenhaus in Wellingholzhausen.

An der von den sechs regionalen „Keine 380-kV-Freileitung am Teuto“ Bürgerinitiativen organisierten Aktion sollen sich Bürger aus allen vom Leitungsausbau betroffenen Städten und Gemeinden beteiligen.

Auf dem Gelände der Oberschule Hilter in Borgloh an der Schulstraße 11 treffen sich dann um 15 Uhr alle Teilnehmer zu einer gemeinsameni Veranstaltung der regionalen Bürgerinitiativen.

Neben umfangreichen Informationen und Hintergründen zur Erdverkabelung und dem geplanten Höchstspannungsfreileitungsbau wird dort auch für das leibliche Wohl gesorgt.