Auf diesem Bauernhof im Hilteraner Ortsteil Natrup sind 300 Schweine verhungert. FOTO: Stefanie Adomeit up-down up-down „Ich kann es mir nicht erklären“ 300 verhungerte Schweine: Landwirt aus Hilter zu Geldstrafe verurteilt Von Stefanie Adomeit | 29.06.2022, 12:54 Uhr

Nach dem Tod von knapp 300 Schweinen auf einem Bauernhof in Natrup-Hilter wurde der Betreiber am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 9100 Euro verurteilt. Der Landwirt habe das Leiden der Tiere über mindestens zwei Monate und letztlich ihren Tod in Kauf genommen, so das Gericht. Zweimal 20 Minuten hätte der Mann für die tägliche Fütterung der Mastschweine gebraucht.