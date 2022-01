Hilter. Die Corona-Zahlen in Hilter explodieren weiter: Über das Wochenende sind sie noch einmal um 50 Prozent gestiegen. Aktuell ist rund einer von 90 Hilteranern mit Corona infiziert.

Bereits von Mittwoch auf Freitag war die Zahl der Corona-Infektionen in Hilter von 38 auf 79 gestiegen und hatte sich damit mehr als verdoppelt. Nach dem Wochenende meldete der Kreis dann am Montag 117 aktuelle Corona-Fälle in der Teutoburger-Wald-Gemeinde. Abgesehen vom deutlich bevölkerungsstärkeren Georgsmarienhütte liegen alle Nachbarkommunen bei den absoluten Zahlen unter diesen Werten.



Warum sind die Zahlen so hoch?

Warum die Corona-Zahlen sich aktuell gerade in Hilter so nach oben bewegen, bleibt offen. Neben dem Ausbruch in der Kita Birkenlund Anfang vergangener Woche mit aktuell 23 infizierten Kindern und sieben infizierten Mitarbeitern können weder Gemeinde noch Kreis weitere klare Hotspots identifizieren: Zwei weitere Kitas sind laut Kreis mit zusammen drei Kindern betroffen, eine Schule mit drei Kindern, eine andere mit einer infizierten Lehrkraft.

Auch an den weiterführenden Schulen gibt es Coronafälle, die aber angesichts der Gesamtlage nicht sonderlich auffällig sind: Am Gymnasium Oesede waren am Montag 15 Schüler infiziert, am Gymnasium Bad Iburg waren es neun.

Liegt es an der Omikron-Variante?

Eine der wenigen Erklärungsansätze ist das hohe Ansteckungspotenzial der Omikron-Variante, die auch im Kreis vorherrschend ist. Die Folge: In vielen Fällen sind ganze Familien von Corona betroffen, so dass die Zahlen auch ohne einzelne Ausbrüche deutlich steigen.

Das ist dann wohl das „diffuse Infektionsgeschehen“, ein Begriff der Ende 2020 im Berchtesgadener Land für ein nicht mehr nachvollziehbares und deshalb „ungeordnetes“ Infektionsgeschehen geprägt wurde.

Insgesamt gab es in Stadt und Landkreis Osnabrück über das Wochenende mehr als 1100 Neuinfektionen. Hoffnung macht im Südkreis allerdings Glandorf: Dort blieb bei 30 aktuell Infizierten, wie schon vor dem Wochenende.