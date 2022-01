Nach einem Corona-Ausbruch bietet die Birkenlund-Kita in Hilter aktuell nur noch eine Notbetreuung an.

Jörn Martens

Hilter. Corona-Ausbruch in Birkenlund: Nachdem mehrere Kinder und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, findet in der Kita Birkenlund an der Deldener Straße in Hilter aktuell nur noch eine Notbetreuung statt. Bei Tests wurde in mehreren Fällen auch die als hochansteckend geltende Omikron-Variante nachgewiesen.

Seit dem Wochenende ist klar: Corona hat die Kita Birkenlund erreicht. Sofort seien die Eltern informiert worden, so Anke Fuchs, die als pädagogische Geschäftsführerin für die zehn Einrichtungen in Trägerschaft des evangelisch-lutheris