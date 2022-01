Hier werden in Hilter im Januar 2022 die Tannenbäume abgeholt

In Hilter, Natrup-Hilter und Borgloh werden die Weihnachtsbäume abgeholt, wenn sie zuvor an die Straße gestellt wurden. In Wellendorf muss die Sammelaktion coronabedingt ausfallen. (Symbolfoto)

Archiv/Thomas Wübker

Hilter. Wohin mit dem Tannenbaum, wenn dieser ausgedient hat? In Hilter gibt es in einigen Ortsteilen im Januar Abholaktionen, jedoch nicht in allen.

Im vergangenen Jahr musste die Tannenbaumaktion der Feuerwehr in Hilter aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Im Januar 2022 soll sie wieder stattfinden, solange das Infektionsgeschehen die Planungen nicht kurzfristig durchkreuzt. Am Sams