Sauber geordnet und abgeheftet: Albert Henke mit Fotos, Zeitungsauschnitten und Dokumenten aus einem Kolpingleben in Borgloh.

Frank Wiebrock

Hilter. Natürlich trägt er seinen Anzug. Weißes Hemd, Weste und Krawatte. Und die Kolpingnadel am Revers. Schließlich ist der Anlass ungewöhnlich: Seit 75 Jahren ist der Borgloher Albert Henke Mitglied der Kolpingsfamilie. 75 Jahre, in denen sich der Gesellenverein gewandelt hat. 75 Jahre, über die es viel zu erzählen gibt.

Und Alfred Henke ist gut vorbereitet: In gestochen scharfer Schrift hat der 92-Jährige auf zwei linierten Seiten all das zusammengetragen, was für ihn die Jahre im Kolping so merkens- und bemerkenswert machte. Schon bei den ersten Sätzen wi