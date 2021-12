Sehr große Nachfrage bei Impfaktion im Rathaus in Hilter

Die Leute standen vor dem Rathaus in Hilter Schlange, um sich gegen Corona impfen zu lassen.

Michael C. Goran

Hilter a.T.W.. Schneller Piks, große Wirkung: Das Deutsche Rote Kreuz impfte am Freitag im Rathaus in Hilter Menschen gegen das Coronavirus. 201 Bürger nahmen das Impfangebot an.

Kurz standen die Leute in der Schlange, schon folgten Anmeldung, ärztliche Beratung und die Impfung selber. Das Konzept war, das Impfangebot so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. „In Hilter waren die Termine ratzfatz weg“, freute si