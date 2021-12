Verhungerte Schweine in Hilter: Wer kontrolliert eigentlich was?

Die Kadaverkiste für verendete Schweine liegt seit längerer Zeit in Einzelteilen am Straßenrand.

Stefanie Adomeit

Hilter. Auf einem Bauernhof in Natrup-Hilter sind 300 Schweine verhungert. Der Betrieb gehörte dem QS-Prüfsystem für Lebensmittelsicherheit an. Aber wer kontrolliert eigentlich was?

300 Mastschweine haben sich am Ende gegenseitig aufgefressen, weil sie über Wochen nicht mehr gefüttert wurden. Wochenlang lagen Kadaver im Stall, während die übrigen Schweine noch um ihr Überleben kämpften. Der Fall fiel auf, weil sich der