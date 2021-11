36-jähriger Dissener fährt betrunken mit Auto durch Vorgärten in Hilter

Ein 36-jähriger Mann aus Dissen ist am frühen Samstagmorgen offenbar betrunken mit dem Auto durch Vorgärten in Hilter gefahren. Es entstand Sachschaden.

Symbolfoto: Jörn Martens

Hilter. Ein 36-jähriger Mann aus Dissen ist am frühen Samstagmorgen offenbar betrunken mit seinem Auto durch drei Vorgärten in Hilter gefahren. Dabei richtete er hohen Sachschaden an. Zudem flüchtete der Fahrer zunächst vom Unfallort.

Wie die Polizei Osnabrück am Sonntag mitteilte, führte die Irrfahrt des Mannes mit seinem Ford Fiesta unter anderem durch den Meisenweg in Hilter. Dort wurde gegen 5.20 Uhr der Unfall gemeldet. Empfohlener redaktione