Ausgenutzt und abgezockt: So dramatisch ist die Lage von mobilen Beschäftigten

Die Not von mobilen Beschäftigten wird vielerorts ausgenutzt, hieß es von Seiten der Experten bei der Podiumsdiskussion. (Symbolfoto)

Friso Gentsch

Hilter. Schuften für einen Hungerlohn: Die Arbeitsbedingungen von mobilen Beschäftigten sind vielerorts dramatisch. Bei einer Podiumsdiskussion in Hilter zeichneten die Experten ein deutliches Bild von den Problemen.

„Wir alle waren schockiert, als durch Corona im vergangenen Jahr die Not der Beschäftigten in der Fleischindustrie in den Mittelpunkt rückte“, erklärte Anke Meckfessel vom Ausschuss für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung des