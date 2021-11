Schnelles Internet für Oberschule und Grundschule in Borgloh

Freuen sich über das schnelle Internet an den Schulen: (von links) Peter Brautlecht, Projektleiter Westenergie Breitband, Marc Thele, stellvertretender Schulleiter der Oberschule Hilter-Borgloh, Stephan Simon, Stabsstelle Breitband, Marc Schewski und Kreisrat Matthias Selle.

Landkreis Osnabrück/Uwe Lewandowski

Hilter. Die beiden Schulen in Borgloh sind ans Glasfasernetz angeschlossen worden. Nun können Medien wie das iPad in vollem Umfang genutzt werden. In der Oberschule ist der erste iPad-Jahrgang im Sommer gestartet.

Eine der Lehren aus der Pandemie im Bildungssektor ist die Erkenntnis, dass eine gute Breitbandversorgung der Schulen sowohl für den Internet-basierten Unterricht mit starkem WLAN, aber vor allem auch für das Homeschooling unverzichtbar ist