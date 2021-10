L97-Sanierung in Hilter: Nächster Bauabschnitt beginnt am 11. Oktober

Die L97-Baustelle in Hilter zieht am Montag weiter.

dpa/Angelika Warmuth

Hilter. Die Baustelle in der Ortsdurchfahrt Hilter zieht weiter: Am Montag, 11. Oktober, beginnen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt. Die Verbrauchermärkte an der Münsterstraße sind während dieser Bauphase dann zwar wieder aus Richtung Hilter erreichbar, dafür aber nicht mehr aus der Gegenrichtung. Das teilt die Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Insgesamt sind die seit Beginn der Sommerferien laufenden Arbeiten damit weiter im Zeitplan: Nach dem ersten Abschnitt zwischen Autobahnabfahrt und Kreisel wird aktuell vom Kreisverkehr bis in Höhe der Verbrauchermärkte