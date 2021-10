Radfahrerin bei Unfall in Hilter leicht verletzt

Hilter. Bei einem Verkehrsunfall an der Osnabrücker Straße in Hilter ist am Freitag eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs gewesen: Der Fahrer eines Polo wollte abbiegen, fuhr über den Radweg und nahm der Radlerin die Vorfahrt. Dabei sei die Frau leicht verletzt worden, so Polizeisprecher Mattias Bekerma